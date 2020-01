Ilicic: “In estate ad un passo dall’addio, sono stato vicino al Napoli ma c’erano altri club”

Il calciatore dell’Atalanta, Josip Ilicic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“La scorsa estate quanto è sono stato vicino a lasciare l’Atalanta? Da parte mia, molto vicino. Volevo fare un passo più avanti, giocare per lo scudetto. Lo dissi anche alla società: “Non ho più vent’anni: o posso vincere qui, o vado altrove”.

Altrove era Napoli: sei mesi dopo, si può dire che lei e l’Atalanta avete fatto la scelta giusta?

“Non c’era solo il Napoli e il primo a chiamarmi per trattenermi fu Gasperini. Io non so cosa sarebbe successo se fossi andato via, se da un’altra parte avrei segnato, che ne so, trenta gol. Però so che quando sono rimasto ho detto subito: “Sono felice di dove sono”. Se sarei stato felice anche da un’altra parte non lo sa nessuno, di sicuro se uno non è felice non può fare quello che sto facendo con l’Atalanta”.

