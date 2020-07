Nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro in Abruzzo, il Presidente De Laurentiis stigmatizza l’ipotesi di far ripartire la prossima stagione il 12 settembre.

“A settembre ci sono anche le Nazionali e poi devi finire questa stagione comprese le coppe, far riposare i calciatori e preparare la successiva. Per me si dovrebbe partire ad ottobre ma penso si faccia a fine settembre.”

Comments

comments