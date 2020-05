In passato il Napoli ha chiuso la stagione con La Dominante e la Juventus a luglio, ma mai nel mese di agosto

Dopo lo stop imposto dalla pandemia del coronavirus, per la prima volta nella storia la stagione calcistica in Italia si completa nel mese di agosto (l’ultima giornata di Serie A è in programma il 2 agosto 2020).



In passato la stagione calcistica in Italia partiva a settembre/ottobre per completarsi a maggio/giugno. Solo negli ultimi anni il sempre maggiore numero di partite ha costretto ad anticipare il via nel mese di agosto o, addirittura, anche a luglio per le squadre impegnate nei preliminari delle coppe europee.

Anche al Napoli una volta è toccato iniziare la stagione a luglio, nel 2008-09 quando ha affrontato nella Coppa Intertoto i greci del Panionios (andata 20 luglio 2008 e ritorno 26 luglio). Così come ha giocato in agosto i preliminari di Coppa UEFA (sempre nel 2008-09 con gli albanesi del Vllzania) e di Champions League (stagioni 2014-15 con gli spagnoli del Bilbao e nel 2017-18 contro i francesi del Nizza).

Ma erano tutte partite che davano il via alla nuova stagione degli azzurri.

C’è anche la variante Coppa Italia 1958, la prima edizione del dopoguerra, iniziata nel mese di giugno 1958 e terminata nel mese di novembre dello stesso anno. Il Napoli in questa edizione ha giocato il 5 luglio 1958 perdendo in casa della Lazio per 0-4 e il 12 luglio del 1958 ancora sconfitto in trasferta dal Palermo per 1-5.

Invece in ben 8 occasioni il Napoli ha chiuso la stagione nel mese di luglio, ma mai ad agosto come invece capita quest’anno.

1926-27 – Coppa CONI 1927

3 luglio 1927 Napoli-Alessandria 1-2.

1 luglio 1928 La Dominante-Napoli 1-4;

5 luglio 1928 Napoli-Brescia 4-2;

15 luglio 1928 Cremonese-Napoli 0-2.

6 luglio 1930 Napoli-Triestina 4-3.

7 luglio 1946 Napoli-Inter 0-0;

14 luglio 1946 Roma-Napoli 2-0;

21 luglio 1946 Pro Livorno-Napoli 2-1;

28 luglio 1946 Napoli-Juventus 1-1.

6 luglio 1947 Milan-Napoli 4-2.

4 luglio Napoli-Bari 1-0.

4 luglio 1949 Napoli-Brescia 2-1.

1 luglio 1972 Napoli-Fiorentina 1-1

5 luglio 1972 finale a Roma Milan-Napoli 2-0.

