In Serie A mancano ancora tre mezzi verdetti, il record ‘assurdo’ dei rigori, i ‘trop gol’ di giornata con due azzurri

Anche la matematica assegna il nono scudetto consecutivo alla Juventus. Vediamo cosa ci ha raccontato la 36esima giornata del campionato di Serie A più e noioso e meno credibile della storia.

La classifica. Juventus Campione d’Italia. Spal e Brescia matematicamente in Serie B. Napoli ai gironi di Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia. Questi sono i verdetti emessi dal campionato con due giornate di anticipo. Restano ancora da stabilire:

secondo, terzo e soprattutto quarto posto. In lotta Inter, Atalanta e Lazio. La quarta classificata potrebbe ancora essere esclusa dalla prossima Champions League nel caso in cui (improbabile) che ad agosto il Napoli vinca la Champions e la Roma l’Europa League;

la squadra che deve ai preliminari di Europa League. In lotta Roma e Milan. Chi delle due arriva avanti in classifica accede direttamente ai gironi di Europa League, l’altra va ai fastidiosissimi preliminari;

la terza squadra che retrocede in Serie B insieme a Spal e Brescia. In lotta Genoa (mancano due punti) e Lecce (serve un miracolo.

I rigori. In Serie A stracciato il record dei calci di rigore assegnati in uno stesso campionato. Nella stagione 1949-50 ne furono fischiati 140 quest’anno siamo già a 178 (146 segnati e 32 sbagliati). Inoltre la Lazio ha eguagliato il record di 18 rigori a favore nello stesso campionato (18) stabilito dal Milan nella stagione 1950-51. Complimenti all’Udinese che ha conquistato la salvezza senza avere neanche un rigore a favore.

I gol. In Serie A finora sono stati segnati 1088 gol, 577 dalle squadre di casa e 511 da quelle in trasferta. L’Atalanta è il migliore attacco con 96 gol segnati (quello della Spal il peggiore con 26 gol). Inter miglior difesa con 36 gol al passivo (Lecce peggior difesa con 80 gol incassati). Con la tripletta di ieri Ciro Immobile (Lazio) ipoteca la classifica dei marcatori con 34 gol davanti a Ronaldo (Juventus) con 31. A Immobile mancano 2 gol per eguagliare il record di gol segnati in uno stesso campionato che Higuain ha stabilito nel 2016 con la maglia del Napoli.

I ‘trop gol’. Belli i gol di Hysaj e Allan del Napoli, Soriano (Bologna) e Falco (Lecce). Però sono quello di Kulusevski del Parma e il secondo di Lukaku dell’Inter a contendersi la palma del gol più bello di giornata.

