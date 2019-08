Incredibile Juventus: 67 euro per vedere la sfida contro il Napoli dall’angolino del settore ospiti

La gaffe sul divieto di vendita dei biglietti per i nati in Campania poi corretto ai soli residenti, alla Juventus non è bastata. Il club bianconero insiste e rivolge ai napoletani l’invito a non andare allo Stadium celato dal costo del biglietto: 67,00 EURO.

Infatti la SSC Napoli ha reso noto che la JUVENTUS ha messo in vendita i biglietti per il settore ospiti (in pratica un angolino laterale dello Stadium) per l’anticipo della seconda giornata di campionato Juventus-Napoli in programma allo Stadium di Torino sabato 31 agosto alle ore 20:45.

Questo il comunicato della SSC Napoli.

“Sono in vendita i biglietti per la gara Juventus-Napoli, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45.

A seguito del Decreto del Prefetto di Torino del 22 agosto 2019 la vendita avverrà con le seguenti prescrizioni:

– Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Napoli, anche se in possesso di Fidelity Card;

– Inibizione alla vendita nei punti vendita della Provincia di Napoli;

– vendita consentita per il settore Ospiti ai soli possessori di Fidelity card rilasciata dalla SSC Napoli ovunque residenti tranne che nella Provincia di Napoli;

-incedibilità dei tagliandi d’accesso.

La vendita avverrà esclusivamente nei punti vendita situati fuori dalla Provincia di Napoli a presentazione della Fidelity Card rilasciata dalla SSc Napoli e del documento d’identità (anche per la verifica della residenza), presso le ricevitorie TicketOne abilitate.

I posti disponibili per i tifosi ospiti sono 1.016 (settore 110). Il prezzo del tagliando è di € 67,00. La vendita terminerà venerdì 30 agosto alle ore 19:00.

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, di seguito gli indirizzi dove i tifosi azzurri potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni (si ricorda che la richiesta deve essere fatta anche se lo striscione risulta presente nell’albo nazionale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

mail: richieste.striscioni@juventus.com”.

