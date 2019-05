Incredibile lite Cruciani e Germano Bellavia: “Muori presto!”

Durante il programma radiofonico La Zanzara c’è stata una clamorosa lite tra il conduttore, Giuseppe Cruciani, e l’attore napoletano Germano Bellavia.

Durante un discorso in cui si parlava della città di Napoli, Bellavia risponde così alle prime provocazioni di Cruciani.

“Già bastiamo noi a lamentarci e a subire quello che le persone non degne di questa città fanno, tu non servi proprio. Ogni volta che accade qualcosa a Napoli sei lì a sottolinearlo. Pensa alla tua città, alla nostra ci pensiamo noi”.

Alla risposta di Cruciani “Quando morirai”, l’attore partenopeo perde il controllo: “Spero tu presto perché non servi a nulla. Ma devi crepare da solo”.

Infine arriva il pensiero del conduttore radiofonico che si esprime così: “Ma secondo te è una cosa da liberali e democratici augurare la mia morte? Non è grave che qualcuno rubi i faretti di uno stadio nuovo alla prima occasione? Pensa a quelli che rubano, non a me. Non ho bisogno delle tue lezioni. Mi auguri un cancro?”.

Comments

comments