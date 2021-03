L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ai microfoni di Sky nel post partita con il Cagliari ha commentato lo scontro Ronaldo-Cragno.

“Non avevo paura sull’intervento di Ronaldo: era di gioco, non si è accorto del portiere. C’è il VAR che decide, avranno guardato per il da farsi“.

