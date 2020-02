Indiscrezione da Milano: il capitano del Napoli Lorenzo Insigne verso il forfait per la sfida di questa sera a San Siro contro l’Inter.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne potrebbe non prendere parte alla semifinale d’andata di Coppa Italia di questa sera: una botta presa in allenamento non gli permetterebbe di scendere in campo.

