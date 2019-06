Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è ormai definito l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

L’ormai ex tecnico del Chelsea, ha ottenuto il via libera da parte di Roman Abramovich e del suo braccio destro, Marina Granovskaia, e prenderà il posto che, per cinque anni, è stato di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, un tempo avversario, è stato fortemente voluto dal presidente bianconero Andrea Agnelli e, nelle prossime ore, verrà annunciato ufficialmente.

