Secondo quanto rilevato dalla nostra redazione, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione riguardante Elseid Hysaj, terzino del Napoli.

A conferma delle voci che ipotizzano un suo futuro lontano dal capoluogo campano, ci sarebbe la disdetta, da parte dell’ex Empoli, del contratto di affitto della casa in cui ha vissuto durante la sua esperienza in azzurro. L’albanese, in questi ultimi giorni, alloggerà in hotel in attesa delle vacanze e, probabilmente, di una nuova destinazione.

