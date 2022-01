Indiscrezione – Napoli-Juventus: anche l’Asl di Torino se ne lava le mani dopo quella di Napoli

Secondo indiscrezioni l’Asl di Torino avrebbe detto di non avere competenza per decidere se far giocare o meno Juventus-Napoli.

L’ente sanitario ha preso la distanze dalle responsabilità relative anche ai tre calciatori azzurri senza la terza dose che potrebbero non giocare questa sera.

L’Asl ripassa la palla al Napoli ma l’unica certezza, in questo momento, è che le persone risultate positive in Piemonte dovranno restare in isolamento o potranno tornare a casa qualora la società riesca a trovare un adeguato corridoio sanitario.

Comments

comments