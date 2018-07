Inglese, dal Chievo…al Chievo: un anno dopo

L’amichevole di stasera tra Napoli e Chievo sarà una gara speciale per Roberto Inglese, nuovo attaccante azzurro.

Un’amichevole disputata anche lo scorso anno, sempre allo stadio Briamasco, alla quale il centravanti prese parte ma a maglie invertite. Fu proprio Inglese a realizzare il gol del momentaneo vantaggio clivense, prima del pareggio firmato da Adam Ounas.

Un mese più tardi, l’attaccante fu acquistato a titolo definitivo dallo stesso Napoli, che lo lasciò in prestito, per un anno, in Veneto. Inglese ha realizzato, nell’ultima stagione, ben 13 gol (12 in campionato ed uno in Coppa Italia), contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del Chievo. Una di queste reti arrivò proprio al San Paolo e spaventò, e non di poco, il Napoli, prima della rimonta firmata Milik e Diawara.

Ora, per il centravanti è arrivato il momento di mettersi in mostra con la maglia azzurra, e finora ci sta riuscendo, con tanta grinta ed impegno: negli allenamenti a Dimaro-Folgarida è sempre tra i migliori e, domenica scorsa, ha realizzato il suo primo gol, nell’amichevole contro il Carpi.

E ieri, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha spesso belle parole nei suoi confronti: “Inglese può far molto bene perché è un ragazzo umile, modesto, lavoratore. Nutriamo grande fiducia in lui. C’è molta competizione in questa squadra, è una rosa di qualità e dovrà giocarsi il posto come gli altri.” E questa sera avrà già una nuova occasione per continuare a far bene. Dal Chievo al Chievo…un anno dopo.

