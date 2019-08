Inglese: “Non volevo fare il comprimario al Napoli”

Roberto Inglese, ex giocatore del Napoli e attuale giocatore del Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport.

“Sono tornato a Parma sicuramente perché volevo essere protagonista e fare il comprimario a Napoli non mi interessava più di tanto: è una scelta per giocare con continuità e arrivare alla maglia azzurra a cui aspiro. È normale che io metto davanti la squadra, ma la porticina della Nazionale è aperta e non mi precludo nessuna possibilità, dopo gli stage dell’anno scorso. Saremo noi ad aprire il campionato contro la Juventus, cercheremo di fare risultato ad ogni costo. Per me comunque è meglio affrontarli ora che più tardi. È la prima di campionato sia per noi e che per loro, le gambe saranno pesanti e i meccanismi da collaudare. L’anno scorso ho fatto l’assist a Gervinho per il gol all’ultimo minuto a Torino, sabato spero di segnare ma conta più il risultato, chi segna segna. In questa stagione la squadra ha iniziato a lavorare tutta insieme e questo porta tanti vantaggi“.

