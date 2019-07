Inglese saluta il Napoli, lascia il ritiro di Dimaro e torna a Parma

Raggiunto l’accordo tra Napoli e Parma per il ritorno di Roberto Inglese con i ducali. Prestito da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro più altri 2 di bonus.

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare dopo le visite mediche che il 28enne attaccante sosterrà al suo rientro con i nerocrociati dopo una stagione conclusa con 29 presenze e 9 gol.

Intanto Inglese ha salutato il Napoli e ha lasciato il ritiro di Dimaro-Folgarida dove in questi dieci giorni in Trentino, ha svolto allenamento differenziato per recuperare dall’infortunio che gli ha fatto chiudere in anticipo la scorsa stagione giocata proprio con la maglia del Parma.

