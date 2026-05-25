Iniziato il gioco delle panchine: ad ora resta fuori uno

Iniziato prima del consueto il gioco delle panchine.
Sarri dalla Lazio all’Atalanta dove si ricongiunge con Giuntoli.
Gattuso alla Lazio.
Per ora perde il posto a sedere Palladino.
Iniziato prima del consueto il gioco delle panchine.
Sarri dalla Lazio all’Atalanta dove si ricongiunge con Giuntoli.
Gattuso alla Lazio.
Per ora perde il posto a sedere Palladino.
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