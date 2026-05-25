Serie A

Iniziato il gioco delle panchine: ad ora resta fuori uno

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Iniziato prima del consueto il gioco delle panchine.

Sarri dalla Lazio all’Atalanta dove si ricongiunge con Giuntoli.

Gattuso alla Lazio.

Per ora perde il posto a sedere Palladino.

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