Inler: “Dispiace per l’addio di Hamsik, ma la decisione deve essere sua. Insigne merita la fascia”

Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, attualmente in forza all’Istanbul Basaksheir, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non sarà comunque facile in Europa, le partite non vanno sottovalute. Hamsik? E’ più napoletano di me, ha fatto la storia del Napoli e mi è dispiaciuto un po’ perché Marek è un figlio di Napoli. Ma la decisione è sempre sua, lui ha scelto questo e noi non possiamo dire nulla. Insigne? Ha sempre lavorato bene, ricordo quando c’ero io a Napoli e quindi merita questa fascia di capitano”.

