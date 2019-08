Insigne a Radio Kiss Kiss: “Contro la Juventus pensiamo solo al risultato positivo”

Lorenzo Insigne ha rilasciato una bella intervista a Radio Kiss Kiss Napoli quest’oggi, dove parla di Juventus-Napoli e su com’è cambiato.

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato Lorenzo Insigne come ospite, che ha rilasciato una bella intervista; l’attaccante napoletano si è lasciato andare su Juventus-Napoli e su cosa c’è di differente in lui rispetto alla scorsa stagione. Di seguito le sue parole:

Insigne su Juventus-Napoli e la prima volta contro Sarri

“Questa è una settimana che viviamo come tutte le altre per non caricare troppo la partita; sappiamo che è sentita qui a Napoli e cercheremo di approcciarla nel migliore dei modi e di fare risultato.

Strana sensazione vederlo su quella panchina, l’ho detto sempre. Dobbiamo pensare solo a fare una grande prestazione ed uscire con un risultato positivo.”

Sulla prima giornata contro la Fiorentina ed il suo secondo gol

“Tutti abbiamo parlato degli errori fatti contro la Fiorentina e dobbiamo cercare di non farli di nuovo. Ogni partita ha una storia a sè, dobbiamo fare meno errori possibili e fare gol.

Speriamo ci siano altre azioni così che fanno arrivare altre vittorie; poi io, Mertens e Callejon ci conosciamo da tempo e ci troviamo bene.”

Sul nuovo Insigne, Lozano e le parole di Ancelotti

“Non sono cambiato tanto ma sto cercando di mettermi a disposizione della squadre come capitano. Voglio dare una mano al mister che mi sta dando fiducia e ai compagni per questa stagione. Oltre alla Juventus c’è anche l’Inter e noi vogliamo andare avanti il più possibile in tutte le competizioni.

Hirving Lozano mi ha fatto subito una buona impressione, sappiamo che è da poco con noi. Subito si è messo a disposizione della squadra e del mister e poi sorride sempre.

Spero di fare più gol possibili e che facciano raggiungere traguardi importanti. Il mister ci ha sempre detto dal primo giorno di ritiro che possiamo arrivare in fondo e se lui lo dice significa che ha visto qualcosa in noi.“

