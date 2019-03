Insigne a Sky: “Sono orgolioso di indossare la fascia di capitano e voglio farlo per tanti anni”

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista a Sky Sport:

“Ancelotti ha portato la sua tranquillità, si arrabbia poche volte, solo quando necessario sia in partita che in allenamento. Anche se siamo lontani dalla vetta abbiamo una Champions da raggiungere e un Europa League in cui lottare.

Hamsik ha fatto la storia del club, ha superato il record di goal di Maradona ed è un centrocampista, è un esempio per tutti. È un campione dentro e fuori dal campo, non ha mai detto una parola fuori posto, non si è mai lamentato per un cambio o per una panchina in un big match. Sono orgoglioso di aver giocato con lui.

Il mister mi ha cambiato posizione e mi trovo bene, anche se nell’ultimo periodo non sono incisivo come all’inizio. L’importante è lavorare sempre duramente. Oltre i gol è importante la prestazione. Con la Juventus sarà una gara molto sentita. Il distacco è ampio, ma proveremo a vincere perché questa partita ha un sapore speciale. E’ sempre bello segnare alla Juventus, ma l’importante è la prestazione.

Fascia di capitano? Da napoletano sono orgoglioso di poterla indossare e spero di poterlo fare ancora per tanti anni, voglio rappresentare il popolo napoletano. “

