Insigne e Koulibaly verso il recupero, ma potrebbero saltare il Cagliari

Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly alle prese con gli infortuni, le condizioni saranno da valutare secondo il Corriere dello Sport.

Come stanno Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly? I due hanno riposato contro l’Inter per piccoli fastidi e la priorità di Gattuso è capire se siano recuperabili per la trasferta di Cagliari.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport le condizioni dei due saranno valutate con grande attenzione: “Gli interrogativi non mancano ma rientrano nelle dinamiche di una stagione che ora si fa intensa, richiede anche di ascoltare le razioni del corpo. Koulibaly e insigne possono (eventualmente) essere anche attesi per un’altra settimana” chiosa il quotidiano.

