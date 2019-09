Insigne: “Mai pensato di andar via, per lo scudetto ce la giochiamo”

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool al San paolo ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino” e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Sono sereno. Ho sempre dato la mia disponibilità a rimanere e non ho mai pensato di andare via da Napoli. Voglio chiarire subito una cosa: non ho scelto Raiola per andare via. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia.

Conte e Sarri ora sono due avversari e spero di batterli: con l’Inter dobbiamo giocare, con la Juve non ci siamo riusciti all’andata, il campionato è lungo e speriamo alla fine di poter arrivare più avanti noi.

Come gli altri anni ce la possiamo giocare, il cammino è ancora lungo, sono state disputate solo tre partite: il mister e lo staff hanno svolto un grande lavoro, gli acquisti sono stati quelli giusti e ci daranno una grossa mano, siamo un bel gruppo e meritiamo di vincere qualcosa.

Il mio gol più bello? Scelgo sempre quello contro Klopp: la punizione contro il Borussia Dortmund al San Paolo, il mio primo gol messo a segno in Champions League”.

