Insigne, per il rinnovo se ne parlerà o in primavera o quando vuole AdL

Dopo alcuni problemi che ci sono stati questa estate, tra Lorenzo Insigne ed il Napoli è tornata la serenità; per ora il rinnovo non interessa all’attaccante.

Il rinnovo non sarà un argomento nei pensieri di Lorenzo Insigne per i prossimi mesi. A riportarlo è Il Mattino, che scrive di come sia tornata la serenità tra l’attaccante napoletano ed il Napoli.

Tant’è che se ne riparlerà solo se lo vorrà Aurelio De Laurentiis in questi mesi, altrimenti il discorso può essere anche rimandato alla prossima primavera. Con ancora tre anni di contratto l’attaccante napoletano si vuole concentrare su questa stagione e provare a vincere lo scudetto con il Napoli e dare il meglio all’Europeo, conclude il quotidiano.

