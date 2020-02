Inter, Biraghi: “Sconfitta immeritata ma c’è ancora il ritorno”

Cristiano Biraghi, esterno dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta ad opera del Napoli in Coppa Italia.

“Il derby è una partita in cui si spendono più energie mentali, anche per com’è andata, dopo quel primo tempo così così, abbiamo speso tante energie. Stasera non meritavamo di perdere, ma siamo a metà del percorso perché c’è ancora il ritorno Noi in difficoltà con avversari chiusi? Può essere di sì, ma ci sono state tante partite in cui gli avversari si chiudevano e noi vincevamo comunque. Stasera siamo stati anche sfortunati in alcune occasioni. Il Napoli si è difeso bene. E’ ancora tutto aperto, c’è il ritorno. Abbiamo perso 1-0, ma al San Paolo in campionato abbiamo vinto 3-1. Possiamo assolutamente vincere al ritorno e superare il turno.

L’assenza di Handanovic? Noi abbiamo fiducia in tutti i giocatori del gruppo. Abbiamo fiducia in Padelli, che ha fatto delle buone partite. Samir è il nostro capitano, un portiere importante, non devo dire io quant’è forte. Ma abbiamo fiducia anche in Padelli, ci sentiamo tranquilli anche con lui

La mia prestazione? Potevo assistere di più i giocatori d’attacco, mettendogli qualche palla in più. Ma analizzeremo tutto con l’allenatore. Quando le squadre si chiudono è difficile trovare spazi, arrivare all’uno contro uno e a mettere una palla buona. Ma contro di noi le squadre si difendono così, dobbiamo trovare un modo per abbatterle”.

