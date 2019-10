Inter-Juventus: Higuain entra e decide, bianconeri in testa alla classifica

Gonzalo Higuain entra nel secondo tempo e risolve la partita tra Inter e Juventus. I bianconeri vincono 2-1 e saltano in testa alla classifica.

Concluso il big match della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Dopo un bellissimo primo tempo, ricco di emozioni, la seconda frazione è stata all’insegna dell’equilibrio. Dopo varie situazioni pericolose non sfruttare da Dybala e Vecino, grazie ad una bellissima azione corale fatta da ventiquattro passaggi, Gonzalo Higuain ha riportato in vantaggio la squadra bianconera con un tiro che è passato sotto le gambe di Handanovic. Gli ultimi disperati assalti neroazzurri non hanno portato a nulla di concreto e al triplice fischio finale la squadra di Sarri torna al primo posto in classifica.

Comments

comments