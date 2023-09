Inter, la moglie di Sensi: “Milano città indegna, a volte scapperei”

E’ scattato l’allarme sicurezza a Milano dopo i numerosi fatti di cronaca che si sono verificati nel capoluogo lombardo. Giulia Amodio, moglie del centrocampista dell’Inter Stefano Sensi, ha raccontato la sua preoccupazione su Instagram.

“Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere.

Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi… c’è tutto! Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti”.

