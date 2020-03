Inter, lettera alla Lega: “Recuperiamo prima la Samp, poi la Juve”

Inter, lettera alla Lega: l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha voluto esprimere il suo dissenso verso le probabili decisioni della Lega.

Il club nerazzurro definisce la proposta del Consiglio di Lega per la modifica del calendario “neppure valutabile”, in quanto non prevede una data per il recupero della sfida con i blucerchiati. L’Inter “richiede che nel prossimo weekend si giochi il turno di campionato come previsto dal sorteggio” e, nel caso in cui il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, “ritenesse di dover far slittare tale turno di campionato per consentire il recupero di gare già rinviate, che si proceda al recupero delle gare rinviate per prime in ordine di tempo, unica ipotesi, quest’ultima, legittima ai sensi delle norme di Lega e Federazione che governano l’ordinamento sportivo”. Il club presieduto da Steven Zhang “si riserva ogni azione e/o iniziativa qualora fossero prese decisioni in violazione delle norme regolamentari sportive e federali ovvero tali da determinare un danno in capo alla società e/o alla salute dei propri dipendenti e tesserati”.

