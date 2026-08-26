Inter-Napoli trasferta vietata ai residenti in Campania…e non solo

In previsione di Inter-Napoli il Casms ha vietato la trasferta au tifosi del Napoli residenti.
Fin qui una scelta attesa e che è diventata una triste consuetudine ma le decisioni vanno oltre.
La trasferta sarà vietata anche ai residenti a Genova.
In previsione di Inter-Napoli il Casms ha vietato la trasferta au tifosi del Napoli residenti.
Fin qui una scelta attesa e che è diventata una triste consuetudine ma le decisioni vanno oltre.
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