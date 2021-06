Italia-Austria, Di Lorenzo in vantaggio su Toloi. Insigne intoccabile

Manca sempre meno ad Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei. Mancini ha sempre più le idee chiare sugli 11 da schierare in campo.

Stando a quanto riportato da Sky in difesa rientrerà Spinazzola sulla sinistra, a destra Di Lorenzo è favorito su Toloi per una maglia da titolare. In mezzo accanto a Bonucci ci sarà Acerbi (in vantaggio su Bastoni). A centrocampo, accanto agli insostituibili Jorginho e Barella, Verratti e Locatelli sono in costante ballottaggio. Vedremo se Mancini scioglierà i dubbi questa mattina dopo l’allenamento.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini

