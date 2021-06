Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni.

“Zaccagni? Il Napoli si era interessato, ma dipende dalle cessioni. Al momento al Verona non è arrivata nessuna offerta. Hysaj non ha ancora trovato squadra, c’è stato un primo contatto con la Lazio. Per Sarri può essere un buon rinforzo, la Lazio vuole valutare Lazzari e Marusic sulle corsie esterne”.

