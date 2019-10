Italia, il CorSport anticipa le convocazioni: ok Meret e Insigne, out Di Lorenzo

Nel pomeriggio, il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per i prossimi impegni dell’Italia, contro Grecia e Liechtenstein.

Mancini sembra intenzionato ad insistere sul gruppo che, finora, gli ha permesso di ottenere sei vittorie in altrettante gare di qualificazione a Euro 2020. Dovrebbero, dunque, essere convocati Alex Meret e Lorenzo Insigne, mentre sembra non essere arrivato ancora il momento per Giovanni Di Lorenzo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le scelte del tecnico:

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini.

DIFENSORI: Florenzi, Spinazzola, D’ Ambrosio, Biraghi, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Izzo, G.Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Jorginho, Verratti, Cristante, Zaniolo, Sensi. ATTACCANTI: Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Immobile, Lasagna, Insigne, El Shaarawy.

