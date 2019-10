Italia Mele: “Bisogna puntare su Milik, il Napoli vive un momento delicato ma i conti si fanno alla fine”

La crisi del gol, la vetta della classifica lontana sei punti e il gioco non entusiasmante del Napoli: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Seconda gara consecutiva senza segnare un gol, la terza nelle ultime quattro: involuzione del gioco, condizione fisica precaria o mancanza di personalità della squadra?

“Io credo che il Napoli non riesca a trovare il punto di equilibrio tra fase difensiva e offensiva la difficoltà manifestata ad inizio stagione non ha ancora trovato soluzione. I motivi sono molti: Difficoltà fisiche e mentali di giocatori fondamentali e deficit strutturali di personalità di alcuni elementi. Bisogna riconquistare certezze”.

Crisi del gol: era considerato il centravanti titolare del Napoli ma Milik non viene impiegato con continuità per aiutarlo a trovare la forma migliore: quanto è importante il recupero del polacco per questa squadra?

“Milik è il centravanti titolare del Napoli e bisogna puntare su di lui. La riscossa del Napoli passa attraverso i suoi piedi e anche la sua testa. L’ infortunio accusato nella fase precampionato, gli esiti di un mercato estivo che lo ha visto, di fatto, al di là delle dichiarazioni ufficiali, al centro di molti intrecci un rinnovo che tarda ad arrivare e soprattutto zero gol. Per un attaccante il gol è determinante quanto gli scarpini. Se non segni è come se giocassi scalzo. In un modo o nell’altro Ancelotti dovrà trovare il modo di recuperarlo ma poi dovrà essere Arek a venirne fuori”.

Dopo sette giornate il Napoli è già a -6 dalla capolista Juventus proprio come lo scorso anno: bisogna essere più preoccupati per la classifica o per le prestazioni della squadra dopo la vittoria con il Liverpool?

“Le prestazioni determinano quasi sempre i risultati. Oggi il Napoli non riesce a determinare gli esiti delle partite attraverso prestazioni buone e neppure con il colpo del singolo che risolve il problema in un momento poco brillante”.

Per l’Inter ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale ma ha sempre 5 punti di vantaggio sul Napoli, poi c’è l’Atalanta che gioca bene si diverte e vince, poi la Fiorentina ha trovato il giusto equilibrio e il giusto entusiasmo: considerando che Roma e Lazio sono vicine in classifica il Napoli visto nelle ultime settimane rischia anche il posto Champions?

“Mi sembra decisamente prematuro fare questi discorsi. Il Napoli vive un momento complicato ed è evidente ma se solo avesse finalizzato la metà delle palle gol costruite contro Cagliari e Genk staremmo parlando in altri termini. Le avversarie incalzanti possono rappresentare uno stimolo a trovare soluzioni rapide. Per il resto i conti si fanno alla fine”.

Comments

comments