Italia Mele: “Lozano ha la faccia del vincente, è il prototipo dell’attaccante ideale di Ancelotti”

L’attaccante messicano Hirving Lozano è stato presentato in conferenza stampa nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno.

Abbiamo chiesto al nostro direttore Italia Mele un’opinione sul calciatore messicano.

Lozano si è presentato ai napoletani: prima di parlare delle sue dichiarazioni un impressione sul personaggio Lozano, in conferenza stampa con suocero, moglie e figlioletti.

“È molto bello vedere immagini come quelle viste oggi a Castel Volturno. La famiglia, soprattutto per calciatori che vengono da così lontano, rappresenta un punto fermo e la famiglia Lozano sembra essere molto unita. Ho avuto un’impressione estremamente positiva e Lozano ha la faccia del campione e del vincente”.

Invece quale passaggio delle sue dichiarazioni ti ha colpito di più?

“Che la scelta del Napoli non è stata dettata solo dalla presenza di Carlo Ancelotti ma anche per l’appeal internazionale del club come squadra forte e società in costante crescita”.

Ancelotti ha sempre parlato di volere calciatori universali e non specializzati in un determinato ruolo: è Lozano l’attaccante ideale per il Napoli di Ancelotti?

“Ancelotti ha lanciato spesso il messaggio sui giocatori universali, pensiero condiviso da tutti i grandi allenatori e dalle grandi società di calcio. Il calcio è cambiato. Non esistono più i ruoli prestabiliti e rigidamente interpretati, ma i calciatori devono essere flessibili e adattabili dando la propria interpretazione del ruolo. Lozano è il prototipo dell’attaccante che ama Ancelotti e che segue la scia dei vari Mertens, Insigne e Callejon”.

A Torino Lozano sì o Lozano no e in quale posizioni pensi possa schierarlo Ancelotti?

“Dico Lozano forse. Credo giochi ma non dall’inizio. Poi in base a come si sviluppa l’andamento della partita il mister deciderà il ruolo più adatto, ma credo sia presto per fare una previsione del genere. Però visto che ha sempre segnato alla prima partita con una nuova maglia direi di farlo esordire allo Juventus Stadium”.

