Italvolley – Mazzanti: “Non era facile dopo Tokyo. Faccio i complimenti alle ragazze, perché la parte più importante l’hanno fatta loro”

Dopo la deludente Olimpiadi l’Italvolley si riscatta vincendo l’Europeo 3-1 contro la Serbia padrone di casa.

Uno straordinario gruppo si riscatta dopo una deludente Olimpiadi. Un trionfo che riempie di gioia anche il Ct Davide Mazzanti. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore della Nazionale femminile di ritorno da Belgrado ha commentato:

“Sono ancora emozionato e stanco, abbiamo passato una notte senza dormire… Ma è stata bellissima. Faccio i complimenti alle ragazze, perché la parte più importante l’hanno fatta loro. Io ho cercato di puntualizzare gli aspetti tecnici e tattici, dando solo qualche dettaglio in più rispetto a Tokyo.

La differenza l’ha fatta la loro connessione partita dopo partita. Piano piano la connessione tra le ragazze è aumentata, devo dire che il grande merito di questo risultato è loro. Questa connessione l’hanno gestita tra di loro: era difficile resistere al fallimento di Tokyo, loro hanno trovato la consapevolezza che le ha rese performanti e irresistibili.

Tokyo ha lasciato in noi tante scorie, non è stato facile tornare in campo dopo le Olimpiadi. Progressivamente abbiamo lavorato per toglierle.”

Comments

comments