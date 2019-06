James-Napoli, la trattativa continua: le ultime

Radio CRC riporta le ultime novità riguardanti la trattativa per portare James Rodriguez al Napoli; c’è intesa sulla cifra per il prestito.

Il Napoli prosegue la trattativa con il Real Madrid per cercare di portare James Rodriguez in azzurro. Secondo Radio CRC le due parti hanno raggiunto un’intesa sulle cifre per il prestito oneroso: 10 milioni di euro. Il problema riguarda la cifra del riscatto.

Il club madrileno vorrebbe fissare la cifra a 40 milioni mentre il club azzurro a 30; però la radio riporta che i due club hanno cominciato a parlare di un terzo giocatore da inserire nella trattativa. Questo perché il club spagnolo ha tanti esuberi e potrebbe portare ad uno sconto sul prezzo.

Comments

comments