Juan Jesus in conferenza: “Dopo la sconfitta contro l’Inter sappiamo dove e come migliorare

Il difensore del Napoli Juan Jesus con mister Spalletti in conferenza stampa ha presentato la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca.

“Un abbraccio a Victor e ai ragazzi che stanno a casa.

Dopo la sconfitta contro l’Inter sappiamo dove e come migliorare. Nei primi 15-20 minuti abbiamo dimostrato quello che siamo noi.

Ho già giocato in Russia e non penso che le basse temperature possano incidere. Quello che conta è come ci mettiamo in campo e come giochiamo.

Domani sarà una partita che dobbiamo vincere così siamo tranquilli di passare il turno e poi concentrarci al meglio in campionato.

Siamo un gruppo completo, con bravi giocatori. Abbiamo delle assenze ma abbiamo anche i cambi. Abbiamo preparato al meglio la partita e sappiamo le difficoltà. Come ho detto in passato chi indossa la maglia del Napoli lo deve fare sempre al 100% anche nelle difficoltà.

L’Inter è una grande squadra e noi abbiamo fatto anche la nostra partita. I tre gol subìti non sono errori difensivi e non è solo una questione di difensori ma di lavoro di squadra. Siamo la difesa meno battuta per il lavoro di squadra che stiamo facendo bene.

I miei compagni di reparto sono giocatori fortissimi e non è difficile avere con loro una bella intesa. Sono tranquillo se domani dovessi giocare.

Il mister lo conosco da tanto, ci da tanto, ci aiuta ogni giorno a migliorarci sempre di più non solo sul campo ma anche come comportarci nella vita. E’ il nostro dodicesimo giocatore”.

Comments

comments