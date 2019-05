Juve perde terreno in borsa dopo la smentita su Guardiola. La Consob monitora

Perde terreno la Juve in borsa dopo le smentite su un possibile arrivo dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola.

Il titolo, che era arrivato a guadagnare fino a quasi il 5% in mattinata, è passato in territorio negativo e cede lo 0,24% a 1,43 euro. Sugli ‘strappi’ in Borsa della Juve ha acceso un faro anche la Consob, che sta analizzando sia l’operatività sul titolo, cioè chi compra e chi vende, sia i flussi di informazioni che lo stanno muovendo.

La Consob, infatti, sta monitorando l’andamento della Juventus in Borsa, dove il titolo della società bianconera si sta mettendo in luce da alcune sedute in scia alle indiscrezioni che si consumano sul ‘toto-allenatore’.

