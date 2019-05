Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus e Atalanta, che si sfideranno all’Allianz Stadium; bergamaschi in cerca di punti per la Champion’s League.

L’Atalanta e Gasperini cercano punti per arrivare in Champion’s League, mentre la Juventus vuole salutare Allegri e Barzagli nel migliore dei modi in casa. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

