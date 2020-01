Juventus avanti dopo 45′ contro il Parma, a segno Cristiano Ronaldo

Finito il primo tempo tra Juventus e Parma nel posticipo della 20° giornata di Serie A. La Juventus è avanti grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo.

Finito il primo tempo tra Juventus e Parma, match valevole per il 20° turno di Serie A. Gara non indimenticabile quella che sta andando in scena all’Allianz Stadium. Gli uomini di Sarri sbloccano la partita al 43′ grazie a un tiro deviato di Ronaldo

IL GOL – Ronaldo si accentra da sinistra e lascia partire un tiro non violentissimo, ma deviato in maniera decisiva da Darmian: il tocco del difensore spiazza Sepe.

