Juventus, Emre Can sul fatto di giocare poco: “Non sono felice”

Emre Can, impegnato con la Germania per la sosta delle nazionali, ritorna a parlare del fatto che gioca poco; il centrocampista non è felice.

Ancora lamentele da parte di Emre Can, per via del fatto che sta giocando poco alla Juventus. Il centrocampista tedesco ha parlato al termine dell’amichevole contro l’Argentina ed è tornato sull’argomento; di seguito le sue parole:

“Non sono felice adesso, non gioco molto a differenza di quanto accaduto l’anno scorso quando ho potuto giocare anche gare di livello. In questa stagione non ho avuto occasioni ma penso che quando tornerò a Torino avrò altre possibilità. Sono grato al ct perché mi ha convocato nonostante non abbia giocato molto con la Juventus.“

