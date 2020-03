Nello Stadium di Torino vuoto per l’emergenza coronavirus, la Juventus vince il derby d’Italia contro l’Inter e si porta in testa alla classifica.

Dopo il primo tempo con poche emozioni, nella ripresa arrivano i gol.

Juventus in vantaggio con Ramsey al 54′ bravo a segnare in un’azione in mischia nell’area di rigore nerazzurra. Al 67′ il raddoppio dei bianconeri con un gran gol di Dybala.

Grazie a questa vittoria la Juventus si porta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio.

Comments

comments