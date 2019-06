Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato Maurizio Sarri come allenatore bianconero per le prossime tre stagioni di Serie A.

Dopo le clamorose crescite in borsa durante il caos mediatico causato dall’accostamento di Guardiola in bianconero, il nome di Sarri non scalda particolarmente gli investitori, col titolo della Juve in Borsa che oscilla tra il leggero rosso e il segno positivo.

Comments

comments