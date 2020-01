Juventus, Marchisio: “A Napoli si è persa un’occasione”

Juventus – Claudio Marchiso, ex giocatore bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky menzionando la sfida di domenica tra Napoli e Juve.

“Napoli-Juve è una gara sentita da entrambe le tifoserie. Tutte, nell’ultima giornata, hanno perso una grande occasione. I bianconeri potevano allungare in classifica, Inter e Lazio invece potevano avvicinarsi. Tutte e tre avranno ora un weekend molto importante, dopo aver sprecato queste occasioni. Tra poco torneranno le coppe e aumenteranno gli impegni nel calendario, quindi sarà importante non sbagliare più per non restare troppo indietro. Non ci potranno essere passi falsi“.

