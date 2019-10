Juventus, Paratici: “La nostra rosa è completa. Scudetto? Inter rivale più accreditata”

Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia del Premio Scopigno ad Amatrice.

Su Ronaldo: “Per noi è importantissimo, siamo felici di lui come lui lo è di noi. Non ho dubbi che possa restare sia al termine di questa che della prossima stagione”. Sul futuro di Mandzukic ha aggiunto: “Avevamo deciso insieme a lui che per un periodo stesse tranquillo, c’era la possibilità di un trasferimento in Qatar. È rimasto e ora decideremo, insieme a lui, la migliore soluzione possibile”.

Sullo Scudetto: “L’Inter è la rivale più accreditata per il mercato che ha fatto, per il suo allenatore e un direttore che conosciamo benissimo. Conte si è meritato sul campo l’affetto del popolo bianconero. Anche il Napoli è molto forte, come l’Atalanta che è al livello di queste squadre. Non viene accreditata per il titolo perché non ha la storia delle altre ma sul campo ha dimostrato di meritare tutto. Può essere come il Leicester? Spero non in tutto e per tutto, ma le auguro di continuare così”.

“De Ligt é un ragazzo speciale, ha la testa del campione, del professionista che non si accontenta mai. É stato uno dei migliori investimenti fatti nella nostra gestione. Se mi aspettavo un Higuain così? Sì, lo conosciamo bene. É uno dei primi tre attaccanti al mondo”. Su Rabiot: ” Ha avuto un lungo periodo di inattività, dobbiamo solo dargli un po’ di tempo​”.

Sul Mercato: “La rosa è completa. Questa per noi è la squadra migliore, non ha bisogno di rafforzarsi.”

