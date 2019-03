Juventus, Paratici: “Vogliamo fare la miglior prestazione possibile contro la seconda forza del campionato”

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“A Napoli per chiudere la pratica scudetto? No, per fare la miglior prestazione possibile contro la seconda forza del campionato. Allegri? Il suo futuro non è legato al risultato di una partita di Champions o a uno scudetto vinto o perso, dopo la gara con l’Atletico parlerà col presidente e vedremo il da farsi. Se c’è la possibilità che vada all’Inter? Non credo sia il momento di parlarne, oggi è una grande serata per il calcio italiano, poi in futuro si vedrà. I confonti con l’allenatore non sono negativi, sono spesso positivi, parliamo di calcio con Allegri, di Juve o di calcio in generale tutti i giorni. Il rapporto è ottimo, forte, stabile”.

