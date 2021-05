Juventus, Pirlo: “Crediamo tantissimo alla Champions. Voglio lavorare ancora con questa società”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato, contro il Bologna.

Una sfida decisiva per i bianconeri, che sono ancora in lotta per la qualificazione in Champions League, ma dovranno sperare in un passo falso del Milan o del Napoli, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona. Il tecnico ha presentato la partita, dicendosi parecchio fiducioso: “La squadra ha recuperato bene perché le vittorie ti aiutano a recuperare meglio. Il Bologna è un’ottima squadra, gioca a calcio e crea tanto. Sarà una partita difficile come quella dell’andata, giocano per fare gol e dobbiamo stare attenti a questo. Quanto ci crediamo? Tanto, eravamo morti dopo il Milan ma ci hanno fatto rialzare assieme anche ai nostri risultati. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi cercando di dare una grande gara e vincere e poi guardare gli altri. La cosa più importante è fare la nostro partita per non avere rimpianti.

Ho fatto delle scelte in base alle squadra che andavamo ad affrontare e ritenevo Dejan più adatto. Domani è una paritta diversa rispetto a quelle che abbiamo avuto e quindi potrebbero esserci delle altre soluzioni. Pentito no, magari ho sbagliato le scelte di alcuni giocatori ma sono state sempre in base a quello che cercavamo.Normale che uno si riconfermerebbe perché piace giocare a avere l’adrenalina. Se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che scorre nelle vene per fare cose importanti. L’ho detto perché ho voglia di continuare a lavorare con questa società.

Nelle soddisfazioni sicuramente il rapporto con il gruppo e con i giocatori. Mi hanno dato disponibilità dal primo giorno, chi giocava di più e chi di meno. C’è stata grande abnegazione. Fastidio i risultati perché alla fine non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Io sono un allenatore esigente e vincente: lo sono sempre stato da giocatore e anche da allenatore voglio ripetere le stesse emozioni. Essendo stato un vincente voglio continuare a farlo anche da allenatore. Quest’anno ho imparato tanto, sono successe tante cose che mi possono essere d’aiuto per il futuro. Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani. Penso si sia fatta un’idea di quanto fatto durante la stagione, non si prendono decisioni in merito a un’ultima partita. Spetterà a loro decidere e vediamo cosa succederà”.

Entrare a testa alta domani? Sono sempre stato a testa a alta e a petto in fuori. sento di aver fatto il mio lavoro al100%, Sono sempre stato chiaro e netto con tutti e sotto questo punto di vista non devo dire niente a nessuno. Quale giocatore mi ha stupito di più? Conoscevo meno e mi ha sorpreso tanto Danilo. Lo conoscevo avendolo visto l’anno scorso alla Juve e poi un po’ al City e al Real. Mi sono bastati due allenamenti per capire che è un giocatore importante per quello che volevo fare in mezzo al campo e gli ho dato molta fiducia.

Domani l’ultima di Cristiano Ronaldo? Io lo vedo ancora bianconero e concentrato. L’ha dimostrato anche l’altra sera sacrificandosi perché voleva vincere la coppa. Lo vedo concentrato su domani e poi per il futuro si vedrà. Danilo a centrocampo domani? Vediamo, oggi c’è l’allenamento e vedremo come stanno i giocatori e poi decideremo.

Cosa perde la Juventus senza Buffon? Tutto il movimento calcistico perde un monumento del calcio se smetterà. È un dispiacere per tutti e non solo per noi, ho avuto la fortuna di stare con lui da quando avevamo 15 anni. Simao cresciuti insieme e per me è ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino”.

Non deve essere un nostro problema quello delle radioline perché noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita. Non è scontato anzi, loro hanno motivazioni e noi dobbiamo affrontarli al 100%. Domani rientreràAlex Sandro, c’è a disposizione Arthur. Bonucci? Era al limite, aveva avuto una distorsione al ginocchio e ha giocato fasciato e con un’infiltrazione. Non era al meglio ma ci teneva tantissimo a giocare, l’abbiamo ringraziato perché non è da tutti entrare con un ginocchio ballerino anche con Europeo davanti. Dobbiamo ringraziarlo perché ci ha messo tutto se stesso”.

Comments

comments