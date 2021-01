Juventus, Pirlo: “In attacco un giocatore potrebbe servire”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto nel post partita per commentare la vittoria contro l’Udinese ed il calciomercato.

Di seguito le sue parole, riprese dal portale di Gianluca Di Marzio:

“Non è stata la migliore Juventus questa sera, venivamo da una brutta sconfitta e siamo stati timorosi. Poi siamo cresciuti alla lunga e abbiamo vinto. L’inizio non mi ha soddisfatto, avevamo paura di prendere gol come con la Fiorentina in partenza, uscivamo in ritardo e con timore.

Siamo migliorati con l’atteggiamento perché sapevamo che loro giocavano in ripartenza, ma ci siamo tutelati bene. Dopo la Fiorentina ho parlato con la squadra e ho fatto parlare loro, abbiamo punti di svantaggio dalle prime ma con il lavoro che prepariamo e con determinazione e voglia si può arrivare al traguardo, se manca quello manca tutto.

Il mercato aprirà domani, abbiamo già parlato con la società su cosa fare, a gennaio non è facile trovare il giocatore adatto, in attacco un giocatore che possa dare un ricambio potrebbe servire.”

