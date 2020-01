Juventus, Pjanic: “Competitivi su tutti i fronti. A Napoli gara difficile”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento organizzato da Adidas.

“Non molliamo niente, è una nostra caratteristica, vogliamo competere su tutti i fronti. Sarà così fino alla fine. Anche il campionato sarà combattuto. Stiamo tutti molto bene, con la Roma abbiamo vinto una partita da dentro o fuori, era importante andare avanti. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. In Supercoppa abbiamo giocato davvero male e ci dispiace ma un passo falso capita a tutti. Da allora è cominciato un filotto di successi ma non è che abbiamo cambiato il modo di lavorare: ci mettiamo sempre la stessa serietà e intensità. Napoli? Ci aspetta una partita molto difficile. Loro non vengono da un periodo facile ma hanno qualità. Gattuso è un allenatore preparato, sa come prepararli. Corsa Scudetto? Abbiamo pochi punti di vantaggio e alla fine manca ancora tanto tempo”.

Comments

comments