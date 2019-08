La polmonite è in netto miglioramento, ma il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, non sarà in panchina, domani, nel big match contro il Napoli, sua ex squadra.

Il toscano assisterà alla sfida dalla tribuna, ma stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, andrà negli spogliatoi per parlare con la squadra prima della gara, durante l’intervallo e dopo il fischio finale.

