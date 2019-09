Kalidou Koulibaly e gli impegni con il Senegal, un necessario chiarimento

In occasione della sosta del campionato per lasciare spazio alle nazionali abbiamo notato che il Senegal non ha nessuna partita in programma motivo per il quale Kalidou Koulibaly non rientra tra i calciatori del Napoli che deve rispondere alla convocazione della squadra del suo Paese.

Nel vedere il calendario degli impegni della nazionale senegalese abbiamo notato tre gare che sono in programma mentre il Napoli è impegnato in gare di campionato.

Studiando meglio il regolamento della competizione interessata da queste gare abbiamo scoperto che la Nations Championship d’Africa è riservata solo ai giocatori africani che giocano però nei campionati per club che si svolgono in Africa. Pertanto i calciatori come Koulibaly o Salah ad esempio non possono prendervi parte.

Quindi il Napoli non corre nessun ‘pericolo’ di non avere a disposizione Koulibaly per le gare contro Lecce, Brescia e Verona.

Ci scusiamo quindi per aver dato un’informazione parzialmente inesatta.

