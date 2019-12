Kiss Kiss – Ipotesi Schone, possibile scambio con un azzurro

Lasse Schone ultimo nome per il centrocampo del Napoli. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli apre alla possibilità di uno scambio col Genoa.

Il Napoli starebbe lavorando ad uno scambio con il Genoa per accaparrarsi il regista tanto sperato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui ci sarebbero alcune voci circa un possibile approdo in azzurro si Lasse Schone, con Amin Younes pronto a fare il percorso inverso. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti per sei mesi, ma la situazione sarebbe ancora in divenire.

