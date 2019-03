Kiss Kiss, Sarri pronto a tornare in Italia: la Roma lo ha scelto per il post DiFra

Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato, nel corso della trasmissione Radio Goal, del futuro di Maurizio Sarri.

Secondo De Maggio, l’attuale allenatore del Chelsea a fine stagione lascerà la Premier League dopo appena un anno, per fare ritorno in Italia e diventare il nuovo allenatore della Roma: Pallotta, infatti, lo avrebbe scelto come successore di Eusebio Di Francesco, il cui futuro è sempre più in bilico. “La voce mi arriva già da 48 ore” ha riferito il collega.

